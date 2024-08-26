В Новом Уренгое открыли первую на Ямале радиотерапию для лечения рака

В Новом Уренгое открыли радиотерапевтический корпус – теперь онкобольным не придётся ездить в другие регионы на лечение.

Комплекс построили за два года при поддержке компании «Газпром». Как сообщают в пресс-службе губернатора, порядка 350 ямальцев в год нуждаются в многокурсовой радиотерапии. Для жителей из других муниципалитетов округа предусмотрен пансионат.

«Лучевую терапию теперь можно пройти на Ямале, это существенно сократит сроки ожидания получения такой помощи»,– уточнил глава округа Дмитрий Артюхов.

Стационар радиотерапевтического отделения рассчитан на 25 коек. Подразделение оборудовано по последнему слову техники: аппараты для высокодозной брахитерапии, близкофокусной рентгенотерапии, два линейных ускорителя – это радиотерапевтические комплексы, используемые для проведения облучения злокачественных новообразований, компьютерные томографы.

В корпусе работают врачи, медицинский физик, средний медперсонал. В ближайшее время приедут еще два радиотерапевта. Для узких востребованных специалистов предусмотрена компенсация за найм жилья в первые два года с момента трудоустройства в размере 25 тыс. рублей.

Также в Новом Уренгое завершено строительство хирургического корпуса.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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