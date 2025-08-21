Седьмая поездка по Ямалу губернатора Артюхова: людям нужен откровенный диалог

Завершается седьмая поездка губернатора Дмитрия Артюхова по региону за рулём автомобиля. Она стала самой короткой – глава региона сократил программу и оставил только ключевые объекты в графике. В правительстве объяснили это тем, что в преддверии юбилеев Ноябрьска и Нового Уренгоя округ ждёт высоких гостей. Ключевыми темами в этом году снова стали помощь семьям участников СВО и подготовка юбилеев Ноябрьска и Нового Уренгоя, которые будут отмечать уже в сентябре.

Традиционно губернатор демонстрирует не только готовность обсуждать любые темы публично, но и приверженность и даже любовь к спорту и дисциплине. В этот раз Дмитрий Артюхов и его коллеги – чиновники сдавали нормативы ГТО и играли в хоккей, делали утром зарядку и отправлялись в велопробег под дождём.

Встречи с жителями

Несмотря на то, что было не так много событий в муниципалитетах, открытые встречи с жителями округа прошли в обычном формате – порядка полутора-двух часов каждая. Более того, проводились и встречи губернатора «на ногах» с жителями в посёлках – Уренгой, Пангоды, Коротчаево, Лимбяяха. Отдельные встречи проходили с ветеранами, а также с семьями участников СВО.

В комментариях для журналистов г-н Артюхов снова повторил свой тезис: вопросы от северян уже не такие острые, но массовые встречи будут проводиться.

«Это самый честный такой формат общения с нашими жителями – отчёт по результатам работы за год и обсуждение текущих проблем. Наверное, вопросы поменялись, их острота сильно спала, но у нас открытый микрофон. Любой может задать вопрос. Такая площадка для диалога важна и нужна, и мы обязательно ее сохраним. К тому же со мной работает вся команда профильных специалистов, которые в нужный момент подключаются к проблеме и могут точечно разъяснить человеку, как поступить в той или иной ситуации».

Попутчики

В этот раз в машине с губернатором традиционно были попутчики – журналисты и местные жители. В связи с плотным графиком, очевидно, беседы были не такими длинным. Самым ярким стал вопрос федерального журналиста о задержании замглавы Салехарда Николая Токарчука. Губернатор сообщил, что подозрительные манипуляции в мэрии столицы нашла Счётная палата, материалы передали силовикам, а те уже возбудили уголовное дело. Комментарий главы региона стал ответом на пост политолога Дмитрия Орлова. Политический консультант отметил, что на Ямале стартовала коммуникативная поездка главы региона, но несколько нелогично, что она началась на фоне молчания о громком коррупционном скандале.

Смыслы

Во время поездки губернатора сопровождал участник программы «Время героев», участник СВО подполковник Артур Жумабаев. Он оценил обновлённые патриотические центры округа. В посёлке Уренгой это молодёжный центр «Ровесник» – там работает поисковый отряд. В Губкинском – военно-патриотический клуб «Форпост».

В Тарко-Сале г-н Артюхов открыл центр спортивной адаптации. Там смогут заниматься и дети-инвалиды, и ветераны СВО, которые вернулись домой с увечьями.

Важным посланием для ямальцев от губернатора в этом году стал тезис о том, что в регионе строится очень много крупных дорогостоящих объектов, их нужно завершить и обслуживать. Поэтому, скорее всего, в последующие годы темп возведения новых объектов снизится, их станет заметно меньше. Эту мысль г-н Артюхов повторял почти в каждом городе.

«Непростые, понятно, финансовые годы, сейчас они везде… Нам необходимо достаточно строго подходить ко всем расходам». «Мы верим в том, что всё в мире и в экономике наладится. Но мы должны, как люди рачительные, панировать консервативно. Мы к новым задачам должны подходить с большим умом. Потому что нельзя начать всё, потом всё встало: тут недострой, тут недострой и потом всё заново запускать», – вот лишь пара цитат губернатора о том, что новых проектов будет меньше.

В целом же, как и всегда, встречи с жителями во многом становятся для губернатор трибуной для разъяснения некоторых решений правительства округа. В прошлые годы, например, потребовалось прокомментировать реформу старшей школы – когда всех старшеклассников объединяют в одном месте. В этом году губернатор прокомментировал остановку реконструкции некоторых участков железной дороги Надым-Салехард (часть крупного проекта СШХ) и срыв строительства мусорных полигонов.

В числе острых проблем, которые обсуждались на встречах – разрушающиеся дома в Новом Уренгое в микрорайоне Крымский. Как отметил глава ЯНАО, решения по ним пока нет. Он поручил предоставить варианты выхода из ситуации мэру Нового Уренгоя Антону Колодину. Это будет либо переселение людей в другие дома, либо укрепление текущих треснувших конструкций.

«Давайте мы по вашему всему району большую работу начнём. Глава – ответственный за нее. И в течение нескольких недель мне доложат разные варианты», – сказал со сцены чиновник.

Ещё один сложный вопрос – что будет с городами после юбилеев, на что они будут жить, ведь запасы газа и нефти исчерпаемы – Дмитрий Артюхов тоже постарался прокомментировать. Он отметил, что будущее за разработкой трудноизвлекаемых запасов углеводородов. И эта тема будет обсуждаться вскоре на самом высоком уровне, возможно, участие в совещании примет глава государства Владимир Путин.

«Готовим проект решения, чтобы разработка трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) стала рентабельна, и мы смогли привлечь от 4 трлн дополнительных запасов здесь. Это историческое совещание – моя важнейшая задача, чтобы перспектива развития уходила на десятилетия вперед. Если ничего не делать, мы придём к тому, что газ закончился, поэтому не лежим на печке»,– отметил губернатор.

Позитив

Одной из позитивных социальных новостей стала информация о том, что власти ускорят выдачу субсидий тем северянам, которые ранее стояли в программе «Молодая семья», а теперь не подходят под новые условия. В течение двух лет долги перед ними обещали закрыть.

Ещё одна хорошая новость – автодорогу Салехард-Надым полностью заасфальтируют в 2026 году.

До конца года на Ямале заработает «Школа психологической помощи» для близких участников СВО: жёны и матери бойцов будут помогать участникам спецоперации возвращаться к мирной жизни.

По словам политолога Анатолия Гагарина, в обществе сформировался большой запрос на откровенный доверительный диалог, и губернатор Дмитрий Артюхов этот запрос удовлетворяет.

«Диалог не суфлированный, не подготовленный, бывают и сложные вопросы, и глава региона смело берётся их комментировать, – говорит политолог Анатолий Гагарин. – Хорошо, что диалог с жителями не ограничивается отчётом о проделанном, то есть решения не озвучиваются уже пост-фактум: губернатор спрашивает у людей, пользуются ли они мерами поддержки, устраивают ли их действующие программы. Но кроме того, он объясняет и непопулярные решения: почему откладывается строительство дороги, почему к обещанному сроку не возвели социальный объект, почему власти не буду финансировать проезд в СНТ».

Немаловажно, отмечает эксперт, что Дмитрий Артюхов по характеру человек, открытый к общению и к новым технологиям – ему не трудно использовать в работе соцсети, он спокойно едет за рулём автомобиля вместе с интервьюером и отвечает на вопросы. Поэтому встречи получаются естественными.

По словам Анатолия Гагарина, ежегодный объезд муниципалитетов – это хорошо. Но в таком ключе власть должна работать весь год – то есть выступать с публичным разъяснением шагов, которые уже сделаны, и давать возможность экспертному сообществу обсуждать последствия решений, которые пока только готовятся.

Салехард, Наталья Ефремова

