Губернатор Артюхов: острой необходимости нет, но сортировку мусора строить будем

Правительство Ямала будет перезапускать проект мусоросортировочных комплексов, которые так и не построили. Это будут дорогостоящие многомиллиардные объекты. И хотя у региона нет острой необходимости в них, они должны быть возведены по закону. Так прокомментировал губернатор округа Дмитрий Артюхов вопрос о будущем мусоросортировки на встрече с жителями Ноябрьска.

В июле стало известно, что регион разорвал соглашение о строительстве трёх мусоросортировочных комплексов – в Салехарде, Новом Уренгое и Муравленко – с инвесторами. Инициатива исходила от самих инвесторов – они отказались строить объекты в условиях высоких кредитных ставок.

«По всей стране идёт реформа, и Ямал в неё вошёл. Очень неоднозначная история. Надо большой мусоросортировочный комплекс стоит огромных денег. Мы думали, что требования упростятся, но требования пока такие же. Один завод 4-5 млрд рублей. Нам нужно несколько таких объектов», – объяснил губернатор.

Он сравнил автономный округ с другими регионами – там, по словам г-на Артюхова, можно построить один завод в центре области и возить туда весь мусор, так как нет проблемы с дорогами. На Ямале так сделать не получится – транспортная доступность очень плохая.

Губернатор отметил, что острой необходимости в мусорных заводах на Ямале нет. Люди на запах полигонов не жалуются. «Ни одного обращения мы не получили о том, что невозможно дышать из-за мусора. Такие случаи были в Подмосковье, миллионники растут, границы полигонов подходят к жилью, и это соседство невыносимо. У нас не так, у нас всё проще. Люди не жалуются. Приоритетность этих вещей своеобразная», – высказался г-н Артюхов.

Далее он рассказал про срыв строительства трёх полигонов, которые должны были возвести на условиях концессии.

«У нас был большой проект. Чтобы обезопасить бюджетные расходы, чтобы не попасть на плохого исполнителя, мы заложил условия, что мы не платим ни копейки, пока не будет завершено строительство. Компания привлекает деньги кредитные, строит, и только тогда мы начнём платить. Но, к сожалению, ставки подскочили до небес, и инвесторы, которые готовы были строить, со ставкой 30% отказались это делать, сказали – это невозможно», – рассказал глава округа.

Он пояснил, что округ заново на новых условиях будет перезапускать проекты. «На мой взгляд, есть гораздо более остры темы. Но есть обязательства, они сформулированы в законодательстве. Из-за того, что мы начнём строить три мусоросортировочных комплекса, это отвлечёт наши ресурсы, мы построим меньше школ и дорог, но так видимо надо», – ещё раз повторил г-н Артюхов.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

