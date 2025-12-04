Власти Ямала создали компанию для новой попытки строительства мусорных полигонов

Власти Ямала создали компанию для строительства мусорных полигонов. Об этом сообщил заместитель губернатора ЯНАО Сергей Карасёв.

«У нас сейчас создано акционерное общество «Ямальская экологическая компания». Мы её создали. В следующем году выделяем финансирование на начало реализации проекта по строительству трёх крупных мусоросортировочных комплексов – Новый Уренгой, Салехард, Муравленко. После введения комплексов будут построены мусоросороперегрузочные станции, чтобы возить мусор из всех остальных муниципалитетов», – рассказал г-н Карасёв на пресс-конференции накануне.

Ранее стало известно, что власти ЯНАО разорвали концессионные соглашения с инвесторами, которые должны были построить мусорные полигоны с сортировкой. Причиной стали экономические условия – инвесторы сообщили, что не могут привлечь заёмное финансирование из-за высоких ставок.

В августе глава ЯНАО Дмитрий Артюхов очень жёстко прокомментировал требование о строительстве мусорных полигонов (регионы должны строить такие объекты по федеральному закону).

«По всей стране идёт реформа, и Ямал в неё вошёл. Очень неоднозначная история. Большой мусоросортировочный комплекс стоит огромных денег. Мы думали, что требования упростятся, но требования пока такие же. Один завод 4-5 млрд рублей. Нам нужно несколько таких объектов», – объяснил губернатор.

Он уточнял, что из-за необходимости строить полигоны Ямал должен будет отложить строительство школ и других социальных объектов.

В рамках пресс-конференции заместитель главы округа Сергей Карасёв ещё раз прокомментировал эту позицию.

«Тот объём мусора, который мы здесь производим... кажется много, но с точки зрения страны 200 тыс. тонн – это немного. У нас отбирать полезную фракцию можно не более 12%. От такого количества мусора, если строить завод, то материалы некуда будет девать. Целесообразно строить такие заводы там, где больше мусора. Это Тюменская область, Южный Урал. Транспортные расходы на вывоз мусора на юг нашего региона, большой «матрёшки», превышают стоимость этого мусора, то есть кто-то должен будет доплатить», – рассказал об эономике проектов чиновник.

Он отметил, что эти затраты должен будет кто-то покрывать. «Если построить все заводы по сортировке, переработке, всё это включить в тариф, всё это ляжет на плечи потребителей. Пускай в отношении граждан будет компенсация межтарифной разницы за счёт бюджета. Но ведь мусор образуют не только граждане, но и магазины, и все остальные. Что они сделают? Они вот эту стоимость эксплуатации заводов включат в стоимость продуктов питания. Это приведёт к росту стоимости продуктов. Это не очень хорошо», – рассказал заместитель губернатора.

Также он повторил слова Дмитрия Артюхова о том, что комплексы дорогие, и в случае их строительства бюджет должен будет отложить другие вопросы. «Когда в регионе есть иные проблемы – ветхий аварийный жилой фонд, качество школ, садиков, приходится руководству выбирать приоритеты. О чём сказал губернатор? Это важная тема, ей надо заниматься. Но сначала надо решить проблемы ветхого аварийного жилья, качественной медицины, образования, и потом тогда можно переходить к следующему этапу», – заключил г-н Карасёв.

Салехард, Наталья Ефремова

