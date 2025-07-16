Концессионер отказался строить три мусоросортировочных полигона на Ямале – нет денег

На Ямале расторгнуто концессионное соглашение о строительстве трех мусоросортировочных комплексов – в Салехарде, Новом Уренгое и Муравленко. Как сообщили «Новому Дню» в правительстве ЯНАО, соответствующее обращение поучено от концессионера. Он уведомил о невозможности и реализации проектов – иными словами, на них у него нет денег.

«Строительство объектов в рамках данных соглашений планировалось за счёт заёмных средств. В настоящее время макроэкономические условия не позволили концессионеру привлечь необходимые ресурсы. В целях соблюдения сроков достижения показателей национального проекта, правительство Ямала примет необходимые решения о дальнейших действиях», – уточнили в правительстве ЯНАО (цитата по «Север-пресс»).

Отмечено, что расторжение соглашения не повлекло финансовых издержек из окружного бюджета.

Отметим, что в УрФО это уже не первый прецедент – в Свердловской области в июне стало известно, что планы концессионера о строительстве в Сысертском районе мусоросортировочного полигона реализованы не будут.

Салехард, Елена Васильева

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