Энергетики прокомментировали отмену концессии по мусорному заводу в Сысерти

Компания «Экологические системы», входящая в структуры энергетика Алексея Боброва, с которой было заключено концессионное соглашение на строительство сортировочного завода и мусорного полигона в Сысертском районе, прокомментировала решение врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

«Мы поддерживаем решение о необходимости пересмотра концессии. Технологические решения, которые планировалось реализовать, отвечают всем современным требованиям законодательства и содержат лучшие практики по обращению с ТКО, доступные на сегодняшний день. Однако финансовые условия потеряли актуальность. С момента подписания договора в июле 2021 года произошли значительные изменения в экономике страны. Введение санкций, ограничения в поставках оборудования, рост ключевой ставки и инфляция привели к тому, что бизнес-проект стал для концессионера многомиллиардным обременением с неокупаемой экономикой», – сообщили там.

Представители фирмы также заявили, что для земельного участка, который рассматривался под строительства полигона и и завода, «у компании есть альтернативные варианты использования».

Напомним, ранее в ходе совещания в Сысерти Паслер заявил о том, что принял решение о расторжении концессионного соглашения с экологическими системами. При этом он заверил, что аналогичный объект для нужд Екатеринбурга всё равно будет построен, однако, вероятно в другой локации и на других условиях .

Екатеринбург, Елена Сычева

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