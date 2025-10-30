Ямал предлагает ещё несколько лет возить мусор на старые переполненные полигоны

Депутаты Заксобрания Ямала предложили федеральным коллегам продлить срок использования временных полигонов до 1 января 2030 года. Это нужно, чтобы успеть построить новые полигоны. Согласно действующему федеральному законодательству, временные полигоны чиновники должны закрыть в конце этого, 2025 года. Но Ямал не готов отказаться от временных свалок, так как до сих пор не построил полигоны, которые бы соответствовали современным требованиям. Регион заключал концессионные соглашения, чтобы построить объекты в 2025 году, но соглашения в итоге через несколько лет расторгли без объяснения причин.

Несколько лет назад, в 2021 году, власти региона сообщали что планируют закрыть к 2026 году 16 полигонов. Большинство работают с девяностых годов и уже на пределе возможности – места для нового мусора нет. Из-за срыва строительства полигонов с сортировкой планам этим сбыться не суждено.

Ямал не единственный регион, который не успел построит новые полигоны. В Госдуму внесён проект закона, который позволит субъектам использовать старые полигоны до 2028 года. Комитет Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики на заседании 29 октября единогласно поддержал инициативу. Ямал озвучивает свои инициативы как раз в рамках обсуждения этого законопроекта.

Салехард, Наталья Ефремова

