На Ямале открывают «Школу психологической помощи» близким участников СВО

До конца текущего года на Ямале заработает «Школа психологической помощи» для близких участников СВО. Решение о создании ее принял губернатора Ямала Дмитрий Артюхов по итогам посещения Ноябрьска в рамках «Честного маршрута».

«В Ноябрьске встретился с участниками СВО и их близкими. Поговорили об окружной поддержке и проблемах, с которыми сталкиваются земляки. До конца года заработает ямальская «Школа психологической помощи» для жён и матерей военных. Учиться в ней можно будет очно или онлайн. Подготовку спикеров начнём уже в сентябре. Для жён организуем групповые тренинги. Чтобы помочь нашим бойцам вернуться к мирной жизни, важно и крепкое плечо товарищей, прошедших тот же путь, поддержка ветеранских организаций. На Ямале такой комплексный подход возможен – у нас города небольшие и все друг друга знают, поэтому без внимания никто не останется», – написал в своем тг-канале Дмитрий Артюхов.

Кроме того, Артюхов сообщил, что поддержал идею учитывать боевые награды для звания «Ветеран Ямала», поручил Алексею Романову установить на Аллее Славы экран с именами павших героев. «Очень востребован проект «Своих не бросаем» фонда «Защитники Отечества». Сделаем региональную версию, чтобы как можно больше желающих смогли вместе с семьями отправиться в поездки по России. Наша система поддержки – это живой организм. Будем и дальше выстраивать её так, чтобы защитники и их близкие чувствовали нашу заботу», – добавил Артюхов.

