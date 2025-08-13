Губернатор Артюхов начал поездку по округу и сегодня доедет до Надыма

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал начало поездки по округу, которая называется «Честный маршрут». Сегодня, 13 августа, губернатор уже доедет до Надыма и проведёт там встречу с населением в 18:30. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

В целом в ходе поездки руководитель хочет посмотреть благоустройство муниципалитетов и подготовку Ноябрьска и Нового Уренгоя к юбилеям.

Салехард, Наталья Ефремова

