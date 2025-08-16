Губернатор Артюхов объяснил происхождение дела против замглавы Салехарда Токарчука

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что дело в отношении заместителя главы Салехарда Николая Токарчука основано на результатах проверки Счётной палаты. Об этом он сообщил журналисту телеканала «Россия 24» Марии Валиевой. Видеофрагмент разговора публикует тг-канал «Ямал. Официально».

«Борьба с коррупцией – это одна из главных наших задач. Очень принципиальная тема, Резонансные случаи на Ямале как раз-таки подтверждают, что здесь точно нет каких-то поблажек, если есть факты, у нас правоохранительная система работает очень профессионально. По упомянутому случаю – это было результатом нашей проверки Счётной палаты. Потом материалы были переданы в правоохранительную систему. И это говорит о том, что, если есть злоупотребления, реакция будет неизбежно», – сказал глава региона.

Он отметил, что в целом в стране борьба с коррупцией в последние годы усилилась. «Это принципиальная позиция нашего президента. Изменения есть. <…> И здесь, на Ямале, наши решения они понятны: несмотря на наши бюджеты, всё что связано со стройкой, дорожное строительство – контроль последующий будет самый строгий. Эти случаи должны подать правильный сигнал, что делать можно, а что нельзя», – заключил г-н Артюхов.

Следком сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «мошенничество» в отношении заместителя главы Салехарда Николая Токарчука, который занимался пиаром и внутренней политикой в столице Ямала. Он, по версии следствия, принудил АНО «Медиацентр Салехард» купить услуги предпринимателя. Но услуги были оказаны только на бумаге, а деньги участники схемы присвоили.

Салехард, Наталья Ефремова

