Новым заместителем мэра Титовского станет сотрудница правительства ЯНАО

В мэрии Салехарда появится новый заместитель мэра – это будет Мария Заболотникова, сотрудница окружного правительства. Сейчас г-жа Заболотникова занимает пост замглавы департамента внутренней политики. Информацию о назначении подтвердил собеседник агентства «Новый День» в окружном правительстве.

Мария Заболотникова займёт место Николая Токарчука. Его подозревают в мошенничестве, совершённом группой лиц. В этой группе также предприниматель, который получил деньги, но работы не выполнил. Деньги выделила АНО «Медиацентр Салехард».

В 2024 году Мария Заболотникова прошла стажировку в Малайзии. Согласно информации на фото чиновницы, учёба была организована Президентской академией с 22 по 26 апреля.

Салехард, Наталья Ефремова

