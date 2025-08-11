Следком Ямала объяснил задержание замглавы Салехарда Токарчука

В Следкоме Ямала официально прокомментировали задержание заместителя главы Салехарда Николая Токарчука. Его подозревают в мошенничестве, совершённом группой лиц. В этой группе также предприниматель, который получил деньги, но работы не выполнил. Деньги выделила АНО «Медиацентр Салехард».

По версии следствия, с 2022 по 2024 года чиновник убедил руководство автономной организации заключить договоры с индивидуальным предпринимателем на оказание ряда услуг общей стоимостью более 3 млн рублей. При этом никакой работы бизнесмен не выполнил. «Денежными средствами, полученными преступным путём, соучастники распорядились по своему усмотрению», – добавили в СК.

По данным агентства «Новый День», речь идёт о некоммерческой организации «Медиацентр Салехард». Она занимается соцсетями и телевидением в столице Ямала.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения заместителю главы Салехарда.

Квалификация дела – ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах).

Предприниматель, который получил деньги и не выполнил работу, стал фигурантом дела по ч. 5 ст. 159 (мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба).

Также силовики сообщали, что проведён обыск по месту жительства бывшего руководителя некоммерческой организации, женщина отрабатывается на причастность к совершению преступления. Бывшим директором АНО является Юлия Садыкова.

