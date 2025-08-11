Задержан замглавы Салехарда

Силовики задержали заместителя главы Салехарда Николая Токарчука. Информацию подтвердили в Следкоме Ямала, пообещав предоставить подробности и комментарии позднее.

Г-н Токарчук известен на Ямале как медиаменеджер и политик. Он возглавлял ОГТРК «Ямал-Регион», а также был депутатом Тюменской областной думы.

Заместителем главы Салехарда Алексея Титовского г-н Токарчук назначен осенью 2021 года.

Салехард, Наталья Ефремова

