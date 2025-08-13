Экс-пиарщица мэра Салехарда Титовского стала фигурантом уголовного дела

Экс-пиарщица мэрии Салехарда Влада Гармидер стала фигурантом уголовного дела. До февраля она занимала пост главы управления общественных связей администрации Салехарда и уволилась на фоне скандала – Счётная палата нашла нарушения в подконтрольном ей АНО «Медиацентр Салехард». Об этом писали телеграм-каналы и СМИ, но официально информацию никто не комментировал.

Как сегодня пишет агентство URA.RU со ссылкой на свои источники, в отношении г-жи Гармидер возбуждено дело по статье «мошенничество». Официального подтверждения этому нет.

Влада Гармидер известна на Ямале также как бывшая пиарщица экс-главы региона Дмитрия Кобылкина.

Летом 2025 года Следком Ямала официально объявил о задержании заместителя главы Салехарда – Николая Токарчука, тоже довольно известного политика не только на Ямале, но и в Тюменской области. Его уголовное дело по статье «мошенничество» также связно с «Медиацентром Салехард» – некоммерческая организация заключила с индивидуальным предпринимателем договор, но услуги были выполнены только на бумаге. Именно г-н Токарчук, по версии следствия, убедил руководителя АНО заключить договор с этим бизнесменом.

Сам предприниматель также является фигурантом дела. Более того, обыски проводились и у экс-директора АНО «Медиацентр Салехард» Юли Садыковой.

Салехард, Наталья Ефремова

