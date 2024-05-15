Замдиректора департамента внутренней политики ЯНАО стажировалась в Малайзии

Заместитель директора департамента внутренней политики ЯНАО Мария Заболотникова прошла стажировку в Малайзии. Об этом она сообщила на своей странице в ВК.

«Это было наше незабываемое путешествие, наполненное авантюризмом, смыслами, знакомствами, часами работы и отдыха, дружбой, вдохновением, смехом и желанием поспать! Там были небоскрёбы, леса, лестницы, ливни, солнце, рынки, песни, председатель избирательной комиссии и счётной палаты, топ-менеджер мирового уровня и странная еда, там был запах тропиков и вкусное манго, экскурсии на производства и знакомства с деканами, там были пещеры и у кого-то море, а ещё там были МЫ!», – написала г-жа Заболотникова.

Согласно информации на фото чиновницы, учёба была организована Президентской академией с 22 по 26 апреля.

Салехард, Наталья Ефремова

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