Аэропорт в Тарко-Сале планируют закрыть

Власти округа обсуждают вариант закрытия аэропорта в Тарко-Сале. Это связано с убыточностью предприятия и маленьким пассажиропотоком. Об этом рассказал глава ЯНАО Дмитрий Артюхов во время беседы с жителями в Тарко-Сале 23 августа 2024 года.

«У меня вопрос по поводу перспектив нашего аэропорта. Мы слышали, что его закрывают и самолётных рейсов больше е будет. А мы надеялись на его развитие, на то, что будет возможность добираться в отпуск не через Новый Уренгой. Потому что с семьёй ехать, добираться – это наказание какое-то: и дорого и долго», – спросила у губернатор одно из участниц встречи.

Дмитрий Артюхов сказал, что вопрос закрытия аэропорта действительно обсуждается.

«Аэропорт грунтовый, некапитальный, находится в опасной близости от города. Аэропорт не может быть посередине города. Когда взлетает самолёт из Тарко-Сале, в каждом вылете свыше миллиона рублей субсидий. Когда он взлетает из Уренгоя – нет ни копейки субсидий. Когда дорога была отвратительная до Уренгоя, было понятно, что неправильно людей отправлять на машине. Дорога сегодня до Уренгоя стала лучше. С РЖД мы обсуждаем, чтобы поезд со станции Пуровск до Уренгоя приходил утром. Если мы хотим продолжать летать, то нужно отказаться от того, что мы вокруг развиваем. Либо ваш билет будет стоить фантастические деньги. Потому что здесь совсем маленький пассажиропоток. Когда-то нужно что-то менять. Пока рейсы летают, но в дальнейшем этот вопрос нужно будет обсуждать. Само предприятия нежизнеспособно», – резюмировал глава округа.

При этом глава округа пообещал, что модернизируют вокзал в Пуровске. Об этом его попросила другая жительница района.

«Я не помню, какая судьба у этой идеи, она какое то время обсуждалась. Давайте я заеду туда и мы проведём на ногах совещание и определимся, что мы сделаем в ближайшее время. Можно быстрое какое-то модульное решение. Мы посещали в Пурпе вокзал, тоже долгострой, но сегодня уже красавец, просто будет украшение города и высокий комфорт. Уверен, что в Пуровске нужно сделать не хуже», – сказал г-н Артюхов. Он снова повторил мысль, которую ранее уже озвучивал – округ не может сделать новый аэропорт в каждом городе.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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