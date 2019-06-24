Ямалец назвал главу Нового Уренгоя террористом и пообещал убить его топором (ФОТО)

Главу Нового Уренгоя Ивана Костогриза назвали террористом и пообещали зарубить топором. Угрозу убийством озвучил один из местных жителей. Мужчина записал видеообращение с топором в руках и разместил его в социальных сетях.

«Я заявляю – глава города террорист…. дармоед… Если ты еще раз еще залезешь в мою семью через следственный комитет, приставов, через прокуратуру или бандитов, вот этим топором, клянусь Аллахом, я тебя по кускам… Ты нас довел… Ты террорист мой дом разрушил. Это плохо закончится. Я тебе клянусь. Если ты мужик – выйди один на один со мной», – говорит мужчина, называя мэра тварью, и указывая его национальность.

Рядом с ним в кадре сидит несовершеннолетний сын. Он держит в руках нож и говорит: «Если еще раз тронете моего отца, я вам кишки спущу».

В комментариях к видеопосту жители города пишут, что власти сносят деревянное строение, в котором жила семья и , вероятно, не предоставляют замену.

«Не могу сказать точно, но вроде как документов не было официальных на квартиру», – пишет в группе «Новый Уренгой» ВКонтакте пользователь Каролина Щукина.

«Человека понять можно – накипело! Но такие методы воздействия: с топором в кадре, прямыми угрозами, ещё и малого заставить сказать такую реплику. Не приведут ни к чему хорошему. Всё это выставлено на всеобщее обозрение и как следствие ведёт за собой резонанс. Ответ будет жёсткий. Это Россия, законы гор сдесь не действуют», – резюмирует Алексей Фалько.

Новый Уренгой, служба информации

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