В отношении ямальца, который пообещал зарубить топором мэра, возбудили дело

Ямальские следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Нового Уренгоя Мусы Мамедова, который угрожал зарубить топором мэра города Ивана Костогриза. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, дело возбуждено отделом по расследованию особо важных дел по ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

«В ходе расследования установлено, что мужчина выложил в социальной сети ВКонтакте видеоролик, на котором высказывает слова угрозы убийством в отношении главы Нового Уренгоя Костогриза и иных работников администрации. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. В ближайшее время в отношении мужчины, выложившего ролик, будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Пока он находится свободе», – рассказали в следственном комитете. Там также добавили, что в ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям Мусы Мамедова, который привлек к своему обращению и угрозам убийства своего несовершеннолетнего ребенка.

Напомним, Мамедов назвал главу Нового Уренгоя Ивана Костогриза террористом и пообещали зарубить топором. Мужчина записал видеообращение с топором в руках и разместил его в социальных сетях. «Я заявляю – глава города террорист…. дармоед… Если ты еще раз еще залезешь в мою семью через следственный комитет, приставов, через прокуратуру или бандитов, вот этим топором, клянусь Аллахом, я тебя по кускам… Ты нас довел… Ты террорист мой дом разрушил. Это плохо закончится. Я тебе клянусь. Если ты мужик – выйди один на один со мной», – говорит мужчина, называя мэра тварью, и указывая его национальность.

Рядом с ним в кадре сидит несовершеннолетний сын. Он держит в руках нож и говорит: «Если еще раз тронете моего отца, я вам кишки спущу».

Причиной конфликта между Мамедовым и Костогризом стала недвижимость. Мэрия выселила мужчину и его семью из квартиры.

«Г-н Мамедов не имеет законных прав на получение жилья в Новом Уренгое. Дома, в которых он проживал ранее, либо ведомственные и к городскому фонду не имеют никакого отношения, либо снесены, как ветхие и аварийные, либо признаны непригодными и готовятся к сносу. Все судебные инстанции по этому вопросу уже пройдены», – сказали в мэрии Нового Уренгоя.

Между тем, по словам Мамедова, он получил квартиру в 1998 году по производственному ордеру «Уренгойгазмонтажа». На сайте Революционной рабочей партии, которая занимается делом Мамедова, сказано, что проблемы с жильем начались у ямальца еще в феврале 2017 года. Тогда по решению суда его с двумя несовершеннолетними детьми выселили на улицу – пришли приставы, разгромили и изъяли без описи его личное имущество, а детей забрали в приют.

После этих событий его жена и сыновья скрывались у родственников в Азербайджане. 27 августа 2018 года начальница управления жилищной политики города Нина Динкова передала Мамедову ключи от новой двухкомнатной квартиры. Оформление документов отложили на несколько дней, но через две недели власти потребовали от мужчины освободить жилье.

Новый Уренгой, служба информации

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