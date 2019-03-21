Многодетные семьи Ямала не пользуются участками, которые получили от властей

Многодетные ямальские семьи не используют земельные участки, которые получают от правительства по программам жилищной поддержки. Об этом стало известно после аудита жилищных программ, проведенного чиновниками. Итоги озвучил в четверг, 21 марта, глава департамента строительства и жилищной политики Ямала Юрий Теряев, выступая перед депутатами заксобрания Ямала.

«Проанализировали использование более 1100 земельных участков. Только чуть более 200 из них осваивается многодетными семьями, там ведется строительство 130 жилых домов. В настоящее время мы формируем предложения по альтернативе предоставления земельных участков. При высокой стоимости инженерного обеспечения участков – порядка четырех млн рублей – 800 земельных участков в хозяйственный оборот не вовлечены», – заявил г-н Теряев.

Отметим, осенью 2018 года власти Ямала сообщали, что у многодетных семей есть альтернатива – они могут получить до 1,5 млн рублей в качестве компенсации вместо участка. Многие таким правом пользовались.

При этом деньги на обеспечение участков для многодетных семей Ямала инфраструктурой выделяются из программы «Сотрудничество». Землю предоставляют в том числе в Заводоуковске. В ходе предвыборного турне осенью 2018 года тогда еще исполняющие обязанности губернаторов Дмитрий Артюхов и Александр Моор смотрели будущий микрорайон Южный в Заводоуковске и озвучивали траты на подготовку территории.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 21.03.19

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