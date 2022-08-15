Губернатор Артюхов не планирует возобновлять выдачу участков многодетным семьям

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил, что в ЯНАО выделять участки для многодетных семей нецелесообразно. Денежная компенсация, которая сейчас есть в регионе, по его мнению, лучшая альтернатива. Решение он объяснил тем, что многодетные семьи на Ямале не строят жилые дома на участках, которые им выделяются. При этом подготовка таких участков – сети, водопровод, газ – обходится бюджету в колоссальные суммы. Ориентировочно на подготовку земель по всему округу ушло из региональной казны порядка 10 млрд рублей. Об этом он сообщил на встрече с жителями Надыма 15 августа 2022 года.

По данным г-на Артюхова, только 3% семей, получивших участки, начинают строительство. Все остальные просто бросают земли и не строят ничего.

Глава региона отметил, что средства, которые уходят на строительство инфраструктуры для таких невостребованных участков, могут быть использованы на другие, более нужные объекты. Например, для благоустройства, строительства дорог. «Это ресурсы, которые мы увели от наших городов, от красивыхплощадей, детских садиков, в какие-то поля, в которых никто не строится»,– сказал г-н Артюхов, отвечая на вопрос одной из жительниц. Он добавил, что территории, которые уже начали оснащать инфраструктурой, закончат. А новые территории благоустраивать для выдачи семьям не будут.

Затем слово взяла другая жительница муниципалитета, которая поспорила с Дмитрием Артюховым и уверила, что она хотела бы строить дом на таком участке. Но и ей глава региона ответил, что решения принимаются исходя из статистики.

«Статистика меня сильно убивает. Вы может быть искренне настроены, но ведь там же очередь. Те, кто впереди вас, они получат земельные участки и ничего не будут строить. И я не могу вас, кто решительно настроен построить дом, поставить вперёд в списках. Где-то на земле, когда законопроект разрабатывали, была перед глазами кубанская станица. Но всё-таки у нас страна большая, и про Арктику не подумали»,– сказал губернатор Ямала, имея в виду, что суровый климат автономного округа не располагает к строительству дачных домов и коттеджей для дач и отдыха.

Надым, Наталья Ефремова

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