Власти Ямала рассказали, сколько денег получат многодетные семьи, отказавшиеся от участков

В заксобрание Ямала внесли законопроект, который регламентирует выдачу денег многодетным семьям вместо участков. Мера связана с тем, что люди не пользуются территориями, которые им выдали власти. Участки пустуют, хотя из бюджета потратили сотни миллионов на то, чтобы провести туда электричество, воду и дороги.

В законопроекте говорится, что те семьи, которые не признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, могут получить социальную выплату в размере 464 тыс. 500 рублей. Речь идет о тех семьях, кто встал в очередь до 1 января 2016 года. До этого периода на Ямале планировали раздавать земли всем многодетным семьям. Потом ограничили программу только теми, кто нуждается в жилье.

Те, кто стоят в очереди на получение земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и садоводства, могут рассчитывать на 100 тыс. рублей.

«А те, кто стоит в очереди для получения земельного участка под ИЖС и при этом нуждается в улучшении жилищных условий, могут получить максимальную выплату. В среднем по региону это 1,6 млн рублей. Выплата зависит от состава семьи и стоимости 1 кв. метра»,– пояснили в окружном правительстве.

Более того, если многодетная семья решит использовать любую из вышеперечисленных выплат вместе с материнским капиталом для приобретения жилья, то сумма умножится на 1,1.

По состоянию на 1 июля 2019 года на учете для получения земельного участка бесплатно стоят 2779 семей. В том числе для индивидуального жилищного строительства – 2158 (из них 842 семьи признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий), для ведения личного подсобного хозяйства – 183, для садоводства – 428, для огородничества – 10.

Законопроект должен быть одобрен окружной думой на ближайшем заседании.

Салехард, служба информации

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