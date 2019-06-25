Губернатор Ямала сделал материальное предложение многодетным семьям

Власти Ямала хотят дать всем многодетным семьям возможность выбирать между получением земельного участка или денежной компенсацией за него. Как сообщил губернатор Дмитрий Артюхов, это связано со слишком медленным движением очереди на получение бесплатной земли.

До 1 января 2016 года очередь на получение земли под жилищное строительство формировалась из всех многодетных семей округа, независимо от их материального положения. Позднее, участки под жилищное строительство либо выплату стали предоставлять лишь малоимущим многодетным семьям. Остальные были вправе получить участок под дачу.

«Однако первоначальная очередь, сформированная до 1 января 2016 года, движется очень медленно. Обеспечить право больших семей на получение земли под жилищное строительство на Ямале непросто: на подготовку и оформление участков, обеспечение их всей необходимой инфраструктурой уходит много времени и средств. При этом более 70% предоставленных семьям участков, так и не были застроены, а некоторые – перепроданы», – отмечают в правительстве.

С 2017 года малоимущие семьи в округе могут воспользоваться социальной выплатой на покупку жилья взамен предоставления участка. Дмитрий Артюхов предложил расширить действие этой меры без привязки к материальному положению семьи на очередь многодетных, сформированную в округе до 1 января 2016 года.

«Мы должны предоставить право семьям выбрать – если есть такая необходимость. Мы видим, что очередь двигается плохо, значит, нужно дополнительные ресурсы на это выделять», – отметил глава региона.

По его словам, для этого потребуется увеличение финансирования программы из окружного бюджета. Те, кто выберет выплату вместо участка, получат ее в размере средней кадастровой стоимости земли в ЯНАО – около 450 тысяч рублей. Это около 766 очередников.

Кроме этого, в ходе заседания окружного правительства 25 июня Артюхов поручил чиновникам организовать работу по ряду других нововведений для улучшения жилищных условий ямальцев. Так, молодые семьи, исключенные за последние пять лет из очереди на субсидию на приобретение жилья, смогут получить поддержку от региона. По словам директора департамента строительства и жилищной политики Юрия Теряева, на корректировку программы потребуется около месяца. Стать ее участниками смогут все, кого из-за возраста (36 лет) исключили как из федеральной, так и региональной очереди «Молодой семьи». «Региональная поддержка поможет либо погасить существующие кредиты бывшим молодым семьям, либо использовать выплату для приобретения жилья на вторичном рынке, но в капитальных жилых домах», – отметил Юрий Теряев.

Отдельная очередь будет сформирована и в региональной программе переселения на юг Тюменской области. По поручению главы региона профильный департамент проанализировал очередь программы «Сотрудничество». Выяснилось, что 894 семьи, изъявившие желание получить выплату для переселения в Тюменскую область, на Ямале живут в аварийных домах. На рассмотрение правительства вынесли вопрос о дополнительном финансировании программы «Сотрудничество» и первоочередном включении в мероприятие по предоставлению социальных выплат этих 894 семей.

В ходе заседания правительства было заявлено, что в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» округ расселит 256 тысяч квадратных метров, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Губернатор намерен удвоить существующую региональную программу и переселить как можно больше ямальцев из аварийных квартир и домов. Для этого предлагается изменить действующий региональный документ и продлить его с 2022-го до 2025 года.

Также Дмитрий Артюхов пообещал до 15 августа решить проблему обманутых дольщиков. Сейчас в регионе 6 недостроенных многоквартирных домов. «Необходимые для этого финансовые ресурсы будут выделены. Это индивидуальная работа с каждой семьей, которая оказалась в сложной ситуации не по своей вине», – сказал губернатор

Салехард, служба информации

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