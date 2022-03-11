Многодетные ямальцы не захотели селиться в тюменской деревне

Многодетным семьям Ямала больше не будут предоставлять бесплатные участки в Тюменской области. Предложенные тюменским правительством земли не пользуются популярностью у ямальцев, а на инженерное обеспечение этих территорий нужно тратить слишком большие суммы из бюджета. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, который подготовило правительство Ямала. Его, вероятно, должны рассмотреть на ближайшем заседании Заксобрания автономного округа. Тогда решение будет утверждено окончательно.

По действующему закону о регулировании отдельных земельных отношений в ЯНАО многодетным семьям региона могут предоставлять участки не только на территории автономного округа, но и в Тюменской области. Поправки, которые подготовили ямальские власти, вносят изменения в этот закон и исключают возможность предоставления земли в соседнем регионе.

Дело в том, что местные власти отвели для заселения ямальских семей участки, расположенные в районе деревни Речкина Тюменской области. Это слишком далеко от Тюмени (60 км), многодетные семьи не спешат брать их даже бесплатно.

«Из 1 497 многодетных семей, состоящих на учёте с целью предоставления земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в автономном округе, изъявили желание получить земельный участок в районе деревни Речкина только 19 семей. Учитывая, что стоимость обеспечения земельных участков на предложенной правительством Тюменской области территории объектами инженерной и транспортной инфраструктуры сопоставима по стоимости строительства аналогичных объектов в автономном округе, а также низкий спрос на земельные участки в пределах предложенных территорий, реализация мероприятий, предусматривающая предоставление гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных участков в собственность бесплатно для ИЖС в Тюменской области признана нецелесообразной», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как уточняет собеседник в правительстве региона, сейчас популярный вариант, который всё чаще выбирают жители региона – это денежная компенсация за участок. Такую альтернативу ямальские власти ввели в 2019 году. Средства можно использовать для покупки на территории округа капитального жилья в многоквартирном доме либо индивидуального дома. Меру поддержки можно также направить на погашение уже имеющихся ипотечных займов.

Салехард, Юлия Фролова

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