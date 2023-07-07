Суд обязал Приуральских чиновников провести воду и канализацию многодетным семьям

В селе Аксарка на участках для многодетных семей несколько лет отсутствовала питьевая вода и канализация. Прокуратура Приуральского района подала иск в суд.

«Муниципалитетом многодетным семьям в качестве меры социальной поддержки с 2017 по 2019 гг. бесплатно в собственность предоставлено 38 земельных участков, расположенных по ул. Молодёжная в с. Аксарка, которые не обеспечены водоснабжением и водоотведением», – отметили в надзорной инстанции.

Судом требования прокурора полностью удовлетворены, администрация района обязана в течение 6 месяцев обеспечить водоснабжением и водоотведением земельные участки.

Ранее на Ямале заменили меру поддержки – вместо участков многодетным теперь выдают деньги. Как объяснял губернатор Дмитрий Артюхов, очень многие семьи отказываются от строительства домов на выданных наделах. При этом протянуть коммуникации к этим территориям стоит очень дорого. Получается, что подготовленные для строительства земли с дорогами и инженерными сетями стоят невостребованными, деньги при этом из бюджета уходят.

Приуральский район, Наталья Ефремова

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