Ямальцев будут переселять из аварийного жилья в другие регионы

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев обещал ямальцам квартиры для переселения не только на Крайнем Севере, но и в других регионах. Он сообщил о планах Минстроя внести соответствующие изменения в жилищное законодательство. Об этом сообщается на сайте правительства Ямала.

«Есть много хороших примеров ведомственных программ, когда отдельные предприятия такие программы ведут и переселяют тех, кто уже отработал на их предприятиях, в другие субъекты РФ с более комфортным проживанием людей», – цитируют г-на Якушева в пресс-службе администрации Ямала.

Одним из инициаторов такой поправки стало в том числе и правительство Ямала. Окружные власти вместе с дургими северными регионами в конце 2018 года предложили Минстрою такие корректировки в Жилищный кодекс. В числе аргументов – удешевление переселения, так как расходы на возведение домов в северных отдаленных поселках очень большие.

По состоянию на 1 апреля 2019 года объем аварийного жилищного фонда на Ямале, признанного таковым после 1 января 2012 года, составляет около 640 тыс. м.кв, рассказали в администрации.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов уточнил, что региональный закон будет поправлен, как только федеральные власти внесут свои корректировки. «Правительство округа рассматривает возможность предоставить жителям Ямала право самостоятельно определяться с выбором региона для переселения из аварийного жилья. Пилотный проект в правительстве Ямала планируют запустить совместно с Тюменской областью, как одним из самых популярных у северян направлений для переезда», – сообщили в окружной администрации.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 11.04.19

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