В новую думу Ноябрьска идет бывший главврач и владелец магазинов

Несколько депутатов гордумы Ноябрьска хотят сохранить мандат в новом созыве. Они заявились на праймериз «Единой России» для получения поддержки этой партии на осенних выборах.

В числе тех, кто участвует в предварительном голосовании «ЕР» – бывший главврач станции «скорой помощи» Ноябрьска Олег Брезицкий. Сейчас он работает в компании «Мессояханефтегаз». Он участвует в праймериз в округе номер 3. Вместе с ним в этом округе – Александр Крайсвитний, гендиректор ООО «Север Связь», тоже действующий депутат. Еще один народный избранник и бизнесмен, который зарегистрирован на праймериз партии – Валентин Цыганков, замдиректора ООО «Альтернатива» (округ 4).

Из числа действующих депутатов-представителей нефтегазового лобби в думу повторно собрались идти от «Единой России» Сергей Антонюк («Газпром добыча Ноябрьск» – ГДН, округ 3), Алексей Гнедин («Газпром-Ноябрьскнефтегаз», округ 2) и Игорь Виноградов («Газпром добыча Ноябрьск», округ 1). А также Валерий Бровченко (ГДН, округ 6) и Геннадий Королев (ГДН, округ 4). Еще один действующий депутат, который намерен попасть в следующий созыв с помощью «ЕР» – директор агентства «кругозор» Сергей Валько (округ 2).

В числе заметных кандидатов на праймериз «ЕР» в 2019 году – директор филиала «Запсибкомбанка» Виталий Ружков. Также – два главврача, о которых агентство писало ранее – Олег Шалаев и Виктор Гордиенко. А также предприниматель Муршида Тухватуллина (округ 2) – владелица продуктовых магазинов. Ее сына в 2014 году похищали ради выкупа. Он остался жив, похитителей осудили.

Выборы в гордуму Ноябрьска пройдут по новой многомандатной системе – в каждом округе будет несколько кандидатов. В числе кандидатов на праймериз «ЕР» – представители муниципальных учреждений – спортшкол, детских садов, школ, а также нефтяники и газовики.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 06.05.19

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