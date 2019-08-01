российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 1 августа 2019, 14:29 мск

Новости Ямал

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Тюмень, Ямал, Югра

Еще один депутат гордумы Ноябрьска выбыл из предвыборной кампании

Действующий депутат гордумы Ноябрьска Александр Крайсвитний получил отказ от участия в сентябрьских выборах. Об этом сообщается в документах ТИК Ноябрьска, решение было принято 31 июля 2019 года. Он заявился на выборы в качестве самовыдвиженца. Как стало известно агентству «Новый День» от собеседника в избиркоме, Крайсвитний не смог собрать нужное количество действительных подписей.

Связаться с г-ном Крайсвитневым не удалось. Мобильный номер, который есть в распоряжении редакции, оказался недоступен. В его фирме «Север-Связь» сообщили, что руководитель не в городе. Решения на ТИКе нет.

Отказ в регистрации получил и еще один желающий получить мандат в гордуме Ноябрьска – региональный представитель одной из торговых сетей Димитрий Карсаков. У него причина та же – недостаточное количество действительных подписей.

Ранее два потенциальных кандидата отозвали свои заявления. Это действующий депутат Анатолий Гампель, который сообщил агентству «Новый День», что он не желает работать в такой думе, где нет профессиональных юристов и экономистов, и что у него есть имидж, который он не хотел бы портить. Однако на следующий «URA.RU» сообщило о том, что действительной причиной отказа от участия в кампании стало гражданство Израиля. Представитель депутата Лариса Епишева сообщила агентству «Новый День», что причина отказа от участия в выборах только та, которую ранее озвучивал г-н Гампель.

Еще один человек, отменивший выдвижение – Алексей Ширшов. Как он сам объяснил в беседе с агентством, председатель ТИК Ноябрьска сказала ему, что с видом на жительство в Белоруссии баллотироваться нельзя.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 01.08.19

Власти Ямала второй раз платят за проект реконструкции «Озерного» в Ноябрьске. / Синоптики сделали неутешительный прогноз на август. / Одного из самовыдвиженцев не пустили на выборы в думу Ямала. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

В новую думу Ноябрьска идет бывший главврач и владелец магазинов

В рубриках

Ямал, Урал, Выборы, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия,

Новости партнеров