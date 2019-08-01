Еще один депутат гордумы Ноябрьска выбыл из предвыборной кампании

Действующий депутат гордумы Ноябрьска Александр Крайсвитний получил отказ от участия в сентябрьских выборах. Об этом сообщается в документах ТИК Ноябрьска, решение было принято 31 июля 2019 года. Он заявился на выборы в качестве самовыдвиженца. Как стало известно агентству «Новый День» от собеседника в избиркоме, Крайсвитний не смог собрать нужное количество действительных подписей.

Связаться с г-ном Крайсвитневым не удалось. Мобильный номер, который есть в распоряжении редакции, оказался недоступен. В его фирме «Север-Связь» сообщили, что руководитель не в городе. Решения на ТИКе нет.

Отказ в регистрации получил и еще один желающий получить мандат в гордуме Ноябрьска – региональный представитель одной из торговых сетей Димитрий Карсаков. У него причина та же – недостаточное количество действительных подписей.

Ранее два потенциальных кандидата отозвали свои заявления. Это действующий депутат Анатолий Гампель, который сообщил агентству «Новый День», что он не желает работать в такой думе, где нет профессиональных юристов и экономистов, и что у него есть имидж, который он не хотел бы портить. Однако на следующий «URA.RU» сообщило о том, что действительной причиной отказа от участия в кампании стало гражданство Израиля. Представитель депутата Лариса Епишева сообщила агентству «Новый День», что причина отказа от участия в выборах только та, которую ранее озвучивал г-н Гампель.

Еще один человек, отменивший выдвижение – Алексей Ширшов. Как он сам объяснил в беседе с агентством, председатель ТИК Ноябрьска сказала ему, что с видом на жительство в Белоруссии баллотироваться нельзя.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 01.08.19

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