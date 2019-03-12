В Ноябрьске появились первые претенденты на выборах в гордуму

В Ноябрьске появились первые участники праймериз «Единой России» для выдвижения на выборах в гордуму. Пока что среди них только один действующий депутат: директор детско-юношеского информационного агентства «Кругозор» Сергей Валько.

Кроме него заявились директор школы номер 12 Ирина Ращупкина, журналист местного ТВ «Миг» Максим Солодов. Документы для участия в предварительном голосовании также принесли в партию директор КСК «Ямал» Елена Строкова, директор православной гимназии Александр Ткаченко, сотрудник Центра спортмероприятий и физкультурно-массовой работы больше известный как казак Владислав Тракслер, член Молодой гвардии, введенный в политсовет местного отделения «ЕР», Максим Цыганков. Об этом сообщают в реготделении партии.

Традиционно в городской думе Ноябрьска представлены три группы влияния – это сотрудники двух добывающих предприятий «Газпром добыча Ноябрьск», «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз» и сотрудники муниципальных учреждений.

Выборы в 2019 году пройдут по многомандатной системе.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 12.03.19

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