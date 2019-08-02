Казак смог собрать подписи для регистрации на выборах в думу Ямала

Второго самовыдвиженца в Заксобрание ЯНАО председателя казачьей партии Игоря Михайлюка зарегистрировали в качестве кандидата. Об этом сообщил глава ТИК Салехарда Иван Сырков. Решение комиссии озвучено 2 августа 2019 года.

То есть г-н Михайлюк в отличие от другого самовыдвиженца г-на Федорушкина смог собрать подписи без ошибок. Ранее сообщалось, что Михайлюк занимает должность начальника службы охраны труда и производственного контроля в «Салехардэнерго». Он ранее не пожелал комментировать свое выдвижение в беседе с агентством «Новый День».

Участвовать в довыборах в первом одномандатном округе будут медик Алексей Денисов («ЕР»), предприниматель Евгений Соколов («СР»), помощник депутата Людмила Журавлева (КПРФ) и сотрудник «Лукойла» Елена Смирных (ЛДПР).

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 02.08.19

На Ямале ищут того, кто убедит иностранных туристов ехать на новый год в Салехард. / Следователи назвали причину взрыва газа на объекте ТЭК в ЯНАО. / Компания «Вис» прокомментировала разрыв соглашения с правительством ЯНАО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»