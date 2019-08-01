Одного из самовыдвиженцев не пустили на выборы в думу Ямала

Избирком не допустил до выборов в заксобрание Ямала одного из самовыдвиженцев – Алексея Федорушкина. Подписи, которые он собрал, признаны недействительными. Об этом сообщается в документах ТИК Салехарда 31 июля 2019 года.

Г-н Федорушкин, директор компании «Ямал Трэвэл», предоставил 824 подписи в свою поддержку. Избирком проверил 151 подпись, из них 47 признаны недействительными, уточняется в документах комиссии. Также бизнесмен попытался исправить ошибки в других документах, в частности, тех, что касаются сведений о доходах, но не смог. Ранее г-н Федорушкин отказался от участия в выборах в гордуму Салехарда, отменив выдвижение.

На выборах в окружную думу ЯНАО есть еще один самовыдвиженец – это сотрудник компании «Салехардэнерго» – председатель реготделения «Казачьей партии РФ» Игорь Михайлюк. Его должность – руководитель службы охраны труда и производственного контроля. Заседание ТИК, на котором будут решать вопрос о его регистрации, состоится завтра, 2 августа 2019 года.

Кандидатов от СР, ЕР и ЛДПР зарегистрировали.

Все эти люди претендовали на место в окружной думе после ухода вице-спикера Елены Зленко. Выборы кандидата в одномандатном округе номер один (куда входит Салехард) пройдут 8 сентября 2019 года.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 31.07.19

Власти Ямала разрывают соглашение о дороге Бованенково-Сабетта и тратят на это почти миллиард. / В закупке дорогих украшений для Ноябрьска нашли нарушения. / На Ямал снова пришел штормовой ветер. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»