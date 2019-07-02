Ямальские казаки двинулись в политику

На выборы в заксобрание Ямала выдвинулся представитель малоизвестного политобъединения – «Казачьей партии». Это Игорь Михайлюк. Он претендует на участие в выборах в одномандатном салехардском округе. Если его документы пройдут проверку в Избиркоме, он будет участвовать в выборах 8 сентября 2019 года.

Ранее г-н Михайлюк не был замечен в публичной политике. Согласно информации на сайте объединения, именно он является руководителем отделения казачьей партии в ЯНАО. Кто еще входит в эту партию, когда она создана на Ямале и зачем г-н Михайлюк идет в заксобрание – узнать у него не удалось. Претендент на мандат заявил агентству «Новый День», что не желает комментировать свое выдвижение.

Г-н Михайлюк, согласно биографии на сайте партии, родился 21июня 1976 года в селе Пасична, Ивано-Франковской области. Сейчас он занимает должность начальника службы охраны труда и производственного контроля в «Салехардэнерго».

В казачью партию на Ямале, согласно базе данных юрлиц, входят в том числе Тимофей Растопшин, Михаил Пересадов, Евгений Гребенюк.

Ранее на вборы в заксобрание ЯНАО выдвинулись представители «ЕР», КПРФ, «СР» и ЛДПР.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 01.07.19

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