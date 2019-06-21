В заксобрание Ямала идет самовыдвиженец

На Ямале есть первый самовыдвиженец на довыборах в заксобрание округа – это Алексей Федорушкин. Об этом говорится в материалах избиркома округа в пятницу, 21 июня 2019 года, сообщает агентство «Новый День». Г-н Федорушкин – генеральный директор компании «Ямал Трэвэл».

Он родился в 1977 году, проживает в Салехарде. Окончил Уральский институт коммерции и права. Он пока не зарегистрирован в качестве кандидата, только выдвинулся.

Федорушкин претендует на место Елены Зленко – бывшего вице-спикера окружной думы. Она была в заксобрании одномандатником по салехардскому округу. В 2018 году г-жа Зленко сложила полномочия, так как стала сенатором. 8 сентября пройдут довыборы, которые определят нового депутата по Салехардскому округу.

Основным кандидатом считается кандидат от партии власти – «Единая Россия». В кампании также будут участвовать кандидаты от СР и ЛДПР.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 21.06.19

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