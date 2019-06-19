От ЛДПР на выборы в Заксобрание Ямала пойдет женщина

Партия ЛДПР назвала своего кандидата в Заксобрание Ямала – это Елена Смирных. Сейчас г-жа Смирных занимает пост специалиста отдела кадров ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Об этом сообщил депутат от ЛДПР в думе округа Иван Вершинин в своём аккаунте «ВКонтакте» 19 июня.

Г-жа Смирных будет бороться за место Елены Зленко – одномандатника по Салехардскому округу, которая сложила полномочия досрочно.

Кандидатом от «Справедливой России» стал Евгений Соколов.

От «Единой России» был выдвинут Алексей Денисов.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 19.06.19

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