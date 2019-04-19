На Ямале нашли еще одного представителя интеллигенции для участия в праймериз

Новый кандидат подал документы для участия в праймериз «Единой России» («ЕР») для выдвижения в заксобрание Ямала – это учитель английского языка Анжела Печенкина. Об этом сообщили в пятницу, 19 апреля, собеседники агентства «Новый День» в партии. В пресс-службе реготделения информацию подтвердить не смогли.

Г-жа Печенкина стала третьим участником предварительного голосования партии. До этого заявились медиаменеджер, глава агентства «Север Пресс» Николай Шандрыголов и Степан Зинченко, должность которого не указана. Ранее он возглавлял салехардский центр молодежи. Кроме того, участвовать во внутрипартийном голосовании должен и глава перинатального центра в Салехарда Алексей Денисов, ради выдвижения которого профсоюз медиков даже провел собрание. Но Денисов документы в «ЕР» еще не принес.

Победитель праймериз станет кандидатом «Единой России» на осенних выборах. По их итогам будет выбран новый депутат, который займет место Елены Зленко – она осенью 2018 года перешла на работу в Совет Федерации.

Ранее наблюдатель из администрации Ямала в беседе с агентством «Новый День» предполагал, что профсообщества откликнутся на призыв губернатора Ямала Дмитрия Артюхова – решать социальные проблемы вместе, и выдвинут своих кандидатов в заксобрание округа. Именно этим объяснялась внезапная активность профсоюза работников здравоохранения, которые поддержали кандидатуру г-на Денисова. Очевидно, этим же можно аргументировать и выдвижение г-жи Печенкиной как представителя группы работников образования.

Из биографии учителя известно, что она в рамках профессионального конкурса вошла в пятерку лучших педагогов Ямала.

Политолог Кирилл Истомин, который высоко оценивал шансы медика Денисова, также позитивно оценил и выдвижение Печенкиной. «Если Денисов все же подаст документы, насколько мне известно, пока он этого не сделал, то предварительное голосование окажется весьма непредсказуемым. И Денисов, и Печенкина представляют крупные профессиональные сообщества из социальной сферы. К тому же город небольшой, оба хорошо знакомы электорату. Многое может решиться после дебатов: скорее всего, победу одержит тот, кто предложит наиболее востребованную повестку».

Салехард, служба информации

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