Медиаменеджер Ямала составит конкуренцию врачу на праймериз

Редактор информационного агентства «Север Пресс» Николай Шандрыголов пошел в публичную политику. Член исполкома «Единой России» заявился на внутрипартийное голосование для отбора кандидатов на довыборах в заксобрание. Об этом сообщается на сайте реготделения партии в среду, 17 апреля 2019 года. Он, очевидно, составит конкуренцию выдвинутому медицинским сообществом главе перинатального центра Алексею Денисову, которого вчера профсоюз медиков презентовал как своего кандидата в думу. Правда, пока официально г-н Денисов на праймериз не заявился.

Официальная должность Николая Шандрыголова – директор ГУ «Центр развития интернет-коммуникаций». Но медиаменеджер также является участником общественно-политических проектов, инициированных департаментом внутренней политики Ямала. Кроме того, он сам являлся членом оргкомитета праймериз «ЕР».

Ранее документы для участия в праймериз «ЕР» на место в думе Ямала подал Степан Зинченко. Его должность не указана, неясно, где он работает и кем. Ранее он возглавлял салехардский центр молодежи. Кроме того, в 2016 году участвовал в праймериз, которые партия проводила перед выборами в думу Тюменской области.

Предварительное голосование «ЕР» состоится 26 мая текущего года. По его итогам «Единая Россия» выдвинет кандидата на довыборах в окружную думу ЯНАО. Сами выборы пройдут осенью 2019 года. Мандат стал вакантен после того, как вице-спикер Елена Зленко сложила полномочия досрочно и перешла на работу в Совет Федерации.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 16.04.19

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