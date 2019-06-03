Ямал потратит на выборы 90 млн рублей

Избирком ЯНАО объявил довыборы в заксобрание автономного округа. В воскресенье, 2 июня 2019 года, стартовал прием заявок от кандидатов. Об этом сообщают в окружном Избиркоме. Ни одного заявления пока не поступило. Также Избирком Ямала утвердил смету расходов на довыборы – около 16 млн рублей. Об этом агентству «Новый День» рассказал глава комиссии Андрей Гиберт.

8 сентября 2019 года, в единый день голосования, люди выберут нового депутата заксобрания в одномандатном округе номер один – в него входит город Салехард. Мандат стал вакантным после того, как прежний депутат из этого округа – Елена Зленко – стала сенатором по решению губернатора Дмитрия Артюхова.

Основным кандидатом на ее место является победивший на праймериз «Единой России» врач Алексей Денисов.

Вместе с этим в единый день голосования на Ямале пройдут муниципальные выборы. В том числе будут избраны новые составы дум Ноябрьска и Салехарда. В целом на кампанию будет направлено порядка 90 млн рублей. Такова смета, утвержденная Избиркомом ЯНАО, сообщили в комиссии.

Салехард, служба информации

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