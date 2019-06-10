Ernst & Young напишет стратегию развития для авиакомпании «Ямал»

Авиакомпания «Ямал» выбрала маркетологов, которые определят будущее перевозчика. Разрабатывать стратегию развития АТК «Ямал» будет фирма «Эрнст энд Янг оценка и консультационные услуги». Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 10 июня 2019 года – именно там был объявлен конкурс по выбору подрядчиков, сообщает агентство «Новый День». Стоимость работ, которую предложили консалтеры – 30 млн рублей. Это ниже максимальной цены, которую готов был заплатить заказчик (36 млн рублей).

За право проводить аудит в региональной авиакомпании ЯНАО боролись три фирмы. Конкурентами Ernst & Young стали «Прайс вотерхаус куперс» и «Институт проблем предпринимательства».

Аудиторско-консалтерская компания «Эрнст энд Янг» должна в течение двух месяцев разработать стратегию для АТК «Ямал». Как раннее сообщало агентство «Новый День», в том числе эксперты должны рассчитать сумму субсидий, в которой нуждается перевозчик. А также – выявить прибыльные рейсы и предложить способы оптимизации маршрутной сети. В техзадании указывалось и требование для аудиторов предложить улучшения, которые сделают работу авиакомпании более прибыльной.

Как ранее сообщало издание, региональная авиакомпания «Ямал» в 2018 году получила вдвое больше субсидий, при этом ее чистая прибыль составила всего 13,5 млн рублей.

В недавнем интервью агентству «URA.RU» глава округа Дмитрий Артюхов говорил о том, что аудиторы должны сделать предложения для АТК, которые отвечали бы интересам ямальцев.

«Мы сейчас заказываем серьезный аудит авиакомпании. В конкурсе участвует «большая тройка» ведущих аудиторских компаний. Перед ними стоит задача оценить внутреннюю эффективность авиакомпании, проанализировать ее слабые стороны. В последние годы приходилось слышать обвинения в том, что «Ямал» летает где угодно, только не на Ямале. Люди видели, что есть прямые рейсы, соединяющие, например, Сибирь и Поволжье. Это приносило хороший доход, но не соответствовало потребностям ямальцев. И мы сделали так, чтобы авиакомпания расширила географию полетов именно из наших городов. Мы изучали, какие транзитные билеты люди чаще всего покупают, проводили соцопросы, куда бы ямальцы хотели летать напрямую. Так появились рейсы до Омска, Новосибирска, Уфы, а в летнем расписании – до Краснодара и Симферополя», – объяснял г-н Артюхов.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 10.06.19

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