Ямальцев возмутила цена на авиарейсы в Крым, которые анонсировали власти

Жители Ноябрьска удивлены тарифами авиакомпании «Ямал» на новом маршруте Ноябрьск-Симферополь. Стоимость перелета из Ноябрьска в город Крымского полуострова для семьи из четырех человек составит около 160 тыс. рублей (цены на июнь 2019 года на сайте перевозчика). Для одного взрослого человека билеты обойдутся в две стороны ориентировочно в 48 тыс. рублей. Цены обсуждают на городских платформах и в СМИ, так, телеканал «Ноябрьск 24» сравнивает стоимость перелета со стоимостью двухнедельной путевки для семьи во Вьетнам или девятидневным отдыхом в Тунисе и Турции.

В департаменте транспорта ЯНАО не стали отвечать на вопрос, считают ли они такие тарифы государственной авиакомпании обоснованными. Там в ответ на вопрос агентства «Новый День» сообщили, что стоимость перелета устанавливает перевозчик исходя из загрузки и расходов. По версии дептранса ЯНАО, оценку тарифов АТК «Ямал» должно проводить управление ФАС.

Рейс Ноябрьск-Симферополь вошел в число новых рейсов, о которые ранее анонсировал глава ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Уже определились точно, что это будет Симферополь и Краснодар. Часть из них мы будем субсидировать, чтобы они были более доступны для ямальцев», – говорил губернатор. Рейс из Ноябрьска не является субсидируемым. Власти ЯНАО решили, что будут покрывать часть затрат только для рейсов Новый Уренгой – Симферополь и Салехард-Симферополь. Но зато ноябряне должны получить дешевый перелет по маршруту Ноябрьск-Краснодар.

Вместе с этим билеты на субсидируемые рейсы купить сейчас невозможно. Власти округа еще не провели конкурс для определения перевозчика, который введет льготные тарифы на этих направлениях. Традиционно субсидии на льготные рейсы для ямальцев получает региональная АТК «Ямал», которая всегда выигрывает конкурсы и получает субсидии. Планировать отпуск ямальцы начинают намного заранее, так как на Крайнем Севере он длится дольше обычного, кроме того, выбраться из региона гораздо сложнее, чем из других субъектов РФ.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 11.02.19

У мэра Ноябрьска появился заместитель из Нового Уренгоя. / Ямальская дочка «Газпрома» закупает внедорожник за 8 млн рублей. / На Ямале компанию, где работал взяточник, оштрафовали на 22 млн рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»