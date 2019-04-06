Губернатор Артюхов анонсировал дешевые билеты в отпуск после жалоб ямальцев

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал новую льготу для многодетных семей в сфере авиаперелетов: дешевые билеты. Дети с 2 до 18 лет раз в год смогут купить билет за 2,5 тыс. рублей к месту назначения и обратно. Мера позиционируется как льготные перелеты к месту отдыха. Очевидно, она является в том числе ответом на дискуссию, которая развернулась вокруг стоимости авиабилетов АТК «Ямал»: ямальцы в феврале начали приобретать билеты в отпуск и обнаружили, что стоимость перелета для семьи из четырех человек в Симферополь будет стоит 160 тыс. рублей.

Как сообщил 5 апреля губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с журналистами, к нему также поступало много обращений по этому поводу. «Чтобы отпуск был облегчен. Даже для людей со средним достатком вывезти всю семью – это существенное бремя. Что уже и говорить про людей с достатком ниже среднего», – рассуждал глава ЯНАО.

Он пояснил, что хочет сделать процедуру незабюрократизированной. Для этого на сайте перевозчика изначально будет список многодетных семей (вероятно, субсидироваться будут билеты на рейсы региональной авиакомпании АТК «Ямал» – прим.ред.). Когда кто-то из членов семьи начнет покупку билетов и введет фамилию, система автоматически установит для него льготную стоимость на перелет для детей. «Нам обещают, что сайт с базой данных заработает в конце апреля», – объяснил губернатор.

Те, кто уже оплатил проезд по полной стоимости, смогут заменить билеты в отпуск на льготные.

«Льгота потребует 120 млн рублей в 2019 году из бюджета. 15 тыс. детей смогут этим воспользоваться (всего в округе 34 тыс. детей из многодетных семей). За троих детей родители заплатят 15 тыс. рублей, а раньше эта цифра была – около 80 тыс. рублей. Так что, я думаю, это эффективная мера», – сказал глава региона.

Он также подчеркнул: субсидироваться будут билеты не на все рейсы. Но в перечне льготных будут самые популярные направления – Москва, Тюмень, Петербург (всего 28 маршрутов). Дмитрий Артюхов не исключил, что будут волнения родителей по поводу «экслюзивных» направлений, которые не войдут в программу. «Будем смотреть в таком случае на спрос», – заключил губернатор.

Салехард, служба информации

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