Ямальцы возмущены досрочным закрытием рейса Ноябрьск-Симферополь

Авиакомпания «Ямал» закрывает рейс Ноябрьск-Симферополь на месяц раньше. Полеты прекращаются с 27 августа 2019 года. Людям возместят стоимость купленных билетов. Полеты должны были продолжаться с 4 июня по 17 сентября.

«Добрый день, скажите, пожалуйста куда можно написать жалобу на авиакомпанию Ямал, так как всей семьей должны были возвращаться с отпуска 10 сентября, а они взяли и просто отменили рейс. Предлагают возврат денег, но сейчас уже не купишь билеты за 10 тысяч с Симферополя до Ноябрьска, так как билеты нужно покупать заранее», – написала один из подписчиков в группе «Ноябрьск24» в среду, 10 июля 2019 года. В комментариях люди советуют обратиться в управление антимонопольной службы.

Как сообщили в окружной дирекции транспорта телекомпании «Вести –Ямал», с пассажирами, которые приобрели билеты на коммерческий рейс Симферополь – Ноябрьск в сентябре, связываются и предупреждают об изменениях. Им будет предложено улететь другим рейсом, сейчас перевозчик решает этот вопрос.

В правительстве Ямала обещали прокомментировать отмену рейса позднее. На сайте авиакомпании «Ямал», основным владельцем которой является округ, нет никаких сообщений об изменении расписания на рейсах в Крым.

Рейс был введен недавно. Его анонсировало руководство округа. В феврале 2019 года жители Ноябрьска жаловались на высокую цену перелетов на этом маршруте. Тогда власти поясняли, что рейс не субсидируемый и цены устанавливает авиакомпания «Ямал».

Ноябрьск, служба информации

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