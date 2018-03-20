Авиакомпания губернатора Кобылкина экономит благодаря еде

Авиакомпания «Ямал» увеличила прибыль и пассажиропоток. Кроме того, перевозчик сообщил о том, что экономит благодаря цеху бортового питания. Соответствующие данные приведены в отчётности компании.

Чистая прибыль АТК «Ямал» выросла с 5,9 млн рублей в 2016 году до 9 млн рублей в 2017 году. Это рост почти в 53 процента. Улучшилась ситуация с регулярными рейсами. На них перевезли на 33,3 процента больше пассажиров, чем в 2016 году. Из этого числа большая часть – из-за открытия новых субсидируемых маршрутов с низкими тарифами. То есть люди начали летать больше по направлениям, которые стели дешевле из-за бюджетной поддержки.

Вместе с этим падают международные перевозки – направление так и не восстановилось после того, как были запрещены полеты в Египет и Турцию. Кроме того, у людей просто не хватает на это средств, объясняют в компании. В документах АТК также сообщается, что для питания пассажиров работают два цеха бортового питания – в Салехарде и в Тюмени.

«Ориентировочный экономический эффект от выпуска собственной продукции цехов бортового питания составил 59 млн рублей», – сообщили в организации. Предполагаемый фонд дивидендов по итогам 2017 года составит чуть более трех млн рублей.

Напомним, владельцем 98,2 % акций перевозчика является департамент имущественных отношений. Остальная доля, судя по годовому отчету, принадлежит компании «Фоника» Александра Забарского. В 2017 году по программе лизинга с ГТЛК ямальская авиакомпания получила семь новых самолетов Sukhoi Superjet 100.

Власти Ямала сообщали, что выделят АТК «Ямал» в 2017 году субсидии – 1 млрд 25 млн рублей. Из средств окружного бюджета субсидируются шесть рейсов: Надым – Москва, Надым – Тюмень, Ноябрьск – Москва, Ноябрьск – Тюмень и Тюмень – Толька, Тюмень – Тарко-Сале.

Ранее глава региона Дмитрий Кобылкин сказал, что АТК «Ямал» может стать крупнейшим перевозчиком Сибири и Дальнего Востока. Компания имеет множество госконтрактов, в том числе с управлением делам правительства Ямала. Тюменской области, на работу в рамках ликвидации ЧС, таких как лесные пожары, с фондом социального страхования, с Заксобранием.

Салехард, служба информации

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