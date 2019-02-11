Ямальская дочка «Газпрома» закупает внедорожник за 8 млн рублей

Компания «Газпром добыча Ноябрьск» заказывает люксовый внедорожник за 7,8 млн рублей для Чаяндинского месторождения в Якутии. Машина должна быть оснащена газовым оборудованием, чтобы ездить на бензиновом и метановом топливе. Требования «дочки» «Газпрома» по закупке машины размещены на официальном сайте госзакупок, сообщает агентство «Новый День».

Газовикам нужен автомобиль цвета серебристый металлик в комплектации «престиж». Она предусматривает наличие кожаного салона, камер по периметру автомобиля, боковых подножек, бортового компьютера, беспроводного зарядного устройства и другого оборудования. Это должен быть внедорожник «Тойота Лэнд Круизер 200» – об этом сообщается в самой документации. Там есть и картинка транспортного средства.

Напомним, в октябре 2018 года ОНФ составляя рейтинг расточительности по закупкам компаний с госучастием. Там было несколько дочерних предприятий нефтегазодобывающий компаний и ямальская госконтра – «Центр развития инвестиционных проектов ЯНАО». Она купила у авиакомпании «Ямал» новый «Лексус» почти за 8 млн рублей. До февраля 2019 года ни правительство ЯНАО, ни сама авиакомпания, ни надзорные структуры не смогли прокомментировать порядок этой покупки и ее необходимость.

фото – из документации «Газпром Добыча Ноябрьск»

Ноябрьск, служба информации

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