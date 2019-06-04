ОНФ сделал заявление по расследованию «Нового Дня» об авиакомпании «Ямал»

Федеральный штаб ОНФ заявил, что «разоблачил» авиакомпанию «Ямал», которая нелегально купила элитный внедорожник за 8 млн рублей. Заявление сделано 4 июня 2019 года, спустя несколько месяцев после того, как расследование этой закупки опубликовало агентство «Новый День». Более того, в январе 2019 года мы обращались за комментариями в ОНФ по поводу закупки. Тогда в структуре не нашли ничего противозаконного в аукционе.

Как сообщают во вторник, 4 июня 2019 года, в штабе ОНФ, АТК «Ямал» использовала серую схему для приобретения автомобиля. Фирма «забыла» опубликовать закупку Lexus LX 570 стоимостью 7,7 млн рублей.

Об этом агентство «Новый День» писало еще 25 октября 2018 года. Мы сообщали, что правительственная компания – «Центр развития инвестиционных проектов ЯНАО» – купила шикарный «Лексус» у государственной авиакомпании «Ямал» за 7,7 млн рублей. Мы попытались выяснить, откуда у государственной авиакомпании, которая регулярно получает миллиардные субсидии из бюджета, новый внедорожник – на торгах они его не закупали. Неясно было также, почему этот новый внедорожник АТК «Ямал» продает.

Мы делали запрос в пресс-службу авиакомпании, в прокуратуру и в ФАС. После двух месяцев бумажной волокиты от АТК «Ямал» пришел ответ о том, что закупка была законной. В январе 2019 года агентство также обращалось за комментариями по данной закупке в штаб ОНФ, отправив все ссылки и документы на сайте госзакупок. От структуры пришел ответ, из которого следовало, что ОНФ не видит нарушений в данном аукционе. На уточняющие вопросы там не ответили.

В марте 2019 года агентство «Новый День» обнаружило, что АТК «Ямал» объявила аукион на приобретение той самой машины, которую они продали в 2018 году. Это автомобиль со специальными раздельными сиденьями, обтянутыми кожей, с экслюзивным салоном. Документацию на иномарку авиаторы оформили «задним числом» – в документах говорилось, что машину купили 17 мая 2018 года. Мы снова сделали запрос перевозчику, а также – в ФСБ. От АТК «Ямал» пришел абсурдный комментарий – никаких машин они в 2019 году не покупали.

«Серой» эту схему закупки и продажи элитного внедорожника назвал сегодня координатор проекта ОНФ «За честные закупки» депутат Госдумы Антон Гетта. Хотя еще несколько месяцев назад он не увидел никаких проблем в том, что АТК «Ямал» откуда-то взяла и продала новый «Лексус».

«Приобрести роскошный автомобиль и будто бы случайно забыть опубликовать данные о закупке в единой информационной системе – это похоже на очередную «серую» схему, придуманную заказчиком, чтобы скрыть свои траты. Подобную забывчивость могут обнаружить только контролирующие органы и лишь выписать не столь критичный штраф», – цитируют г-на Гетту в пресс-службе ОНФ.

Москва, Салехард, служба информации

Москва, Салехард. Другие новости 04.06.19

Кобылкин ликвидирует управление Росприроднадзора по УрФО. / На дорогах Ямала ставят эксперименты из Скандинавии. / Полпред губернатора в Новом Уренгое не нашла обещанные чиновниками велодорожки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»