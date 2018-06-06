Главный враг экс-губернатора Ямала Кобылкина выступил на Первом канале

Известный в Новом Уренгое бизнесмен Олег Ситников появился в передаче Ивана Урганта. Создатель «Корпорации Роснефтегаз» попал в репортаж с петербургского экономического форума, сообщает «Новый День».

Отметим, репортаж был с иронией – передача Ивана Урганта является юмористической. Видеозапись сюжета размещена в Сети в открытом доступе. На форум новоуренгойский бизнесмен прибыл в синем костюме, как и в прошлом году.

На вопрос журналиста, является ли он крутым бизнесменом, Олег Ситников ответил: «Нет, видите, худой». И продемонстрировал небольшую прослойку жира на животе, пояснив, что его «обезжирили». Он добавил, что в России угнетают предпринимателей и лично его отправляли в «психиатричку» на экспертизу. «Признали. Сказали, что Слава Богу», – заключил бизнесмен.

Олега Ситникова в администрации Ямала считают главным заказчиком компрометирующих материалов в прессе о работе властей автономного округа, в том числе и бывшего губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина. Одной из самых известных стала история про рыбалку губернатора Дмитрия Кобылкина, главы АТК «Ямал» и прокурора округа Алекандра Герасименко. Видеозапись процесса приготовления ухи, на которой прокурор учит главу округа, стала достоянием общественности. По версии авторов материала – «Новой газеты» – высокопоставленные чиновники и авиатор не вполне легально ловили арктического гольца.

Сам Олег Ситников считает, что власти, способствуют рейдерскому захвату его бизнеса: не защищают от постоянных внеплановых проверок, не расследуют покушение на него, которое могло быть организовано его конкурентами.

Новый Уренгой, служба информации

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