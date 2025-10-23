Налоговики хотят получить с продажи имущества опального бизнесмена Ситникова 200 миллионов рублей

Налоговики надеются получить с собственника фирмы «Макс» – одиозного бизнесмена из Нового Уренгоя Олега Ситникова – порядка 200 млн рублей. В 2021 году его привлекли к субсидиарной ответственности – то есть он как владелец бизнеса должен ответить за долги своей компании. Решение оспаривалось, но осталось неизменным. Сегодня и.о. главы управления налоговой службы Ямала Руслан Посунько сообщил, что имущество г-на Ситникова арестовано.

«С фирмой «Макс» мы работаем с субсидиарным ответчиком, имущество данного субъекта в аресте. Уверен, что в этом или в следующем году мы в плотной работе со службой судебных приставов продадим имущество с аукциона. И порядка 200 млн рублей, по нашим прикидкам, мы получим с данного должника», – сказал докладчик.

Он также напомнил, что в отношении г-на Ситникова рассмотрено уже четыре уголовных дела в суде. В 2025 году он привлечён к уголовной ответственности в пятый раз.

Олег Ситников известен не только в Новом Уренгое, но и в целом на Ямале. Несколько лет назад его имя связывали с материалами в прессе про совместню рыбалку экс-прокурора ЯНАО Александра Герасименко и экс-губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина. Сам г-н Ситников не раз выступал в прессе с критикой работы прокуратуры и заявлениями о рейдерском захвате его бизнеса.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

