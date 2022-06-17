Одиозный бизнесмен Ямала Ситников вернул государству 700 млн рублей из-за махинаций с налогами

Приговор в отношении известного новоуренгойского бизнесмена Олега Ситникова устоял в апелляции. Предпринимателя, напомним, ранее приговорили к условному наказанию сроком 4 года со штрафом в 50 тыс. рублей за уклонение от уплаты налогов. При этом г-н Ситников в ходе расследования возместил государству около 700 млн рублей. Манипуляции с налогами, по версии суда и следствия, совершали предприятия, входящие в группу компаний «Корпорация Роснефтегаз».

Первое уголовное дело

Суд Нового Уренгоя в октябре 2021 года признал бизнесмена Олега Ситникова виновным в нескольких преступлениях:

– п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершённое в особо крупном размере). По версии суда и следствия, в компаниях г-на Ситникова неправомерно применяли налоговые вычеты. В результате недоимка по налогам составила более 1 млрд рублей.

– п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере). В этом случае речь идёт о ведении бизнеса без необходимой лицензии (переработка, хранение и транспортировка нефтепродуктов, газа и метанола).

– ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере). По этому преступлению истёк срок давности, поэтому г-ну Ситникову удалось избежать наказания.

Апелляция

Приговор новоуренгойского суда оспаривали и адвокаты г-на Ситникова, и прокуратура. В конце мая 2022 года вышло решение апелляционной инстанции. Приговор оставлен в силе.

Вопрос про 30 млн рублей

В апелляционном суде рассмотрели и спорный вопрос о судьбе арестованных в 2018 году 29 млн рублей. Деньги следователи изъяли из сейфа в бизнес-центре, где располагались офисы компаний г-на Ситникова. Наличные до сих пор являются вещественными доказательствами и хранятся у следователей.

Ранее в прессе появилась информация о том, что следователи удерживают эти средства незаконно, так как суд первой инстанции постановил их вернуть. Однако окружной суд в мае 2022 года установил, что возвращать средства фактически некому – потому что фирмы, которые на них претендовали – «Топ Ойл» и «СПб Ойл» (учредитель – не Ситников), не смогли доказать право собственности на наличные. Да и суд Нового Уренгоя не указал, кому именно следует вернуть банкноты.

«В материалах уголовного дела отсутствуют судебные решения, подтверждающие принадлежность денежных средств указанным компаниям», – отметили в суде округа. Там предложили претендентам на миллионы в порядке гражданского судопроизводства решить вопрос – чьи всё-таки деньги.

Второе уголовное дело

В ноябре 2021 года в суд ушло новое уголовное дело в отношении Олега Ситникова. Оно также касается налоговых преступлений. На этот раз бизнесмена также обвиняют в сокрытии средств, за счёт которых фирма могла погасить долги по налогам.

«По версии следствия, в период с марта 2018 по июнь 2020 года фактический руководитель, достоверно зная об имеющейся у коммерческой организации недоимке по налогам в размере свыше 214 млн рублей и возбужденных в отношении неё исполнительных производствах, имея реальную возможность погашения недоимки по налогам, искусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на расчётном счете руководимой им организации», – рассказывали в СУ СК Ямала.

Именно поэтому по решению суда на имущество предпринимателя до сих пор наложен арест на сумму более 500 млн рублей.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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