Ямальскому олигарху Ситникову предъявлено обвинение

Главе «Корпорация Роснефтегаз» Олегу Ситникову, которого накануне задержали и поместили в СИЗО в Новом Уренгое, предъявлено обвинение.

Как сообщает управление СУ СКР по ЯНАО, он подозревается в совершении экономического преступления в особо крупном размере. Речь идет о части 2 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).

«По данным следствия, в период с марта 2018 года по октябрь 2019 года фактический руководитель коммерческой организации ООО «Магистраль», достоверно зная о размере имеющейся у предприятия задолженности по налогам, умышленно сокрыл от налоговых органов в особо крупном размере денежные средства ООО «Магистраль», на общую сумму 84,5 млн рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.

В настоящее время в Новоуренгойском городском суде рассматривается уголовное дело по обвинению бизнесмена в совершении еще ряда налоговых преступлений, в результате которых обвиняемый причинил бюджету Российской Федерации ущерб в размере более 700 млн рублей», – говорится в пресс-релизе СУ СКР РФ по ЯНАО.

Расследование уголовного дела продолжается.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 10.06.21

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