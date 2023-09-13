Опального новоуренгойского бизнесмена Ситникова снова осудили

Известный предприниматель Нового Уренгоя Олег Ситников осуждён повторно. На этот раз – тоже налоговое преступление. По версии суда, он, как фактический руководитель компании «Магистраль», скрыл деньги организации, чтобы не платить налоги. Ранее его уже судили за такое же деяние.

«С марта 2018 по июнь 2020 года фактический руководитель организации, зная о наличии недоимки по налогам и сборам у ООО «Магистраль» и применении налоговыми органами мер принудительного взыскания налогов и сборов к расчетным счетам, а также имуществу юрлица, сокрыл денежные средства и имущество организации на общую сумму более 178 млн рублей. За счёт этих средств должно быть произведено взыскание недоимки», – уточняют в Следкоме ЯНАО, не называя имени руководителя. Однако агентству «Новый День» оно известно от источников, знакомых с делом.

Новоуренгойский суд решил, что за это преступление г-н Ситников должен заплатить штраф в 1 млн 450 тыс. рублей.

Г-н Ситников в 2021 году осужден по «б» ч. 2 ст.199 УК РФ -по 3 эпизодам (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере) и п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Наказание было условным – 4 года и штраф в 50 тыс. рублей.

Олега Ситникова в администрации Ямала считали главным заказчиком компрометирующих материалов в прессе о работе властей автономного округа, в том числе и бывшего губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина. Одной из самых известных стала история про рыбалку губернатора Дмитрия Кобылкина, бывшего главы АТК «Ямал» и бывшего прокурора округа Алекандра Герасименко. Видеозапись процесса приготовления ухи, на которой прокурор учит главу округа, стала достоянием общественности.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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