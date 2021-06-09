Задержан известный ямальский бизнесмен Олег Ситников

На Ямале задержан на 48 часов известный бизнесмен Олег Ситников, глава компании «Корпорация Роснефтегаз».

Предпринимателя подозревают совершении преступления по части 2 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов). Уголовное дело возбуждено по факту неуплаты налогов компанией «Магистраль». Следствие предполагает, что бизнесмен создал данную компанию для того, чтобы уйти от налогов и вывести порядка 700 млрд рублей, сообщает интернет-газета Znak.com.

Ситников помещен в СИЗО Нового Уренгоя.

Известно также, что перед своим задержанием Ситников вернулся из Санкт-Петербурга, где принимал участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Помимо текущего уголовного дела, Ситников является также фигурантом еще двух уголовных дел – по части 1 статьи 199 УК РФ («Неисполнение обязанностей налогового агента в крупном размере») и пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») и по пункту «б» части 2 статьи 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»), а также части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).

В мае в «Корпорация Роснефтегаз» проходили обыски с выемкой документов.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 09.06.21

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