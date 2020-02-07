В деле «ямальского Росреестра» обнаружились «следы» известного бизнесмена

В пятницу, 7 февраля, по решению суда Салехарда взяты под стражу очередные фигуранты коррупционного уголовного дела управления Росреестра Ямала.

Это врио руководителя управления ведомства Андрей Кожин, глава ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по ЯНАО Максим Сартасов. И предполагаемый посредник в получении взятки – представитель коммерческого сектора госпожа Лебедева.

По данным источника агентства в силовых структурах, она имеет отношение к компании новоуренгойского бизнесмена Олега Ситникова– «Роснефтегаз».

В регионе г-н Ситников известен тем, что ведёт информационную войну с прокуратурой и властью. Об этом агентству «Новый День» сообщил собеседник, знакомый с делом. По некоторым данным, задержание г-жи Лебедевой вызвало проверки в силовых структурах, так как фигурант имела лобби в управлении МВД.

Г-н Кожин обвиняется в получении взятки (ч.2 ст. 290 УК РФ). Ранее силовики говорили о том, что он незаконно получил порядка 120 тыс. рублей. Г-на Сартасова обвиняют в посредничестве при получении взятки.

Ранее суд также арестовал временно исполняющего обязанности директора департамента имущества ЯНАО Андрея Кудрявцева, который до февраля 2019 года возглавлял управление Росеестра по ЯНАО.

Всего в деле на данный момент 10 фигурантов – это коммерсанты, которые давали взятки, посредники и взяткополучатели. Как ранее сообщало следственное управление СК Ямала, следственные действия ведутся на территории нескольких регионов, в том числе ЯНАО, Курганской, Челябинской и Тюменской областей.

По версии силовиков, чиновники вымогали у руководителей коммерческих организаций деньги за то, чтобы поставить объекты на кадастровый учёт, зарегистрировать их, снизить кадастровую стоимость.

«Злоумышленники подыскивали клиентов через подконтрольную юридическую фирму, филиалы которой расположены на территории нескольких регионов РФ», – сообщали в управлении МВД Ямала.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 07.02.20

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